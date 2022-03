Ternana, Partipilo entra nel club dei centenari

Foto: stefano principi

L'attaccante barese ha firmato la presenza numero 100 in rossoverde

Luca Giovannetti 18 marzo 2022 a

Anthony Partipilo, 28 anni compiuti lo scorso 27 ottobre, entra nella Hall of Fame rossoverde. Infatti quella disputata martedì a Como è la sua centesima presenza con la Ternana. Si tratta dello stesso traguardo tagliato dal mediano Fabrizio Paghera il 6 marzo a Vicenza. Occupano posti di spicco in questa speciale graduatoria anche altri 5 attuali rossoverdi, ossia il portiere Antony Iannarilli (133 gare con le Fere), il centrocampista Antonio Palumbo (148), il laterale destro Marino Defendi (191), il tornante offensivo Federico Furlan (156) e il trequartista Cesar Falletti (185). Ma quest’ultimo, a differenza dei compagni, non ha la possibilità di incrementare il proprio score nel finale di questo campionato poiché convalescente dopo la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio sinistro subita a “Villa Stuart” un mese fa. E intanto si avvicina alla centesima presenza con la Ternana pure Aniello Salzano (attualmente a quota 94).

Il talentuoso attaccante di movimento barese approda alla Ternana il 13 agosto del 2019, dopo 3 ottime annate tra Bisceglie e Virtus Francavilla. Nella prima stagione (2019-20) mette insieme 38 presenze, realizzando 9 gol e sfornando 2 assist, tra serie C girone C (28 gare, 6 reti e 2 assist), play off (4 partite) e Coppa di categoria (6 gare e 3 reti). Nella seguente annata (2020-21, quella della promozione trionfale ottenuta a suon di record dalla squadra di mister Lucarelli) il suo bilancio è davvero straordinario poiché prevede 36 presenze, 18 gol e 13 assist tra serie C girone C (33 gare, 17 reti e 13 assist), Supercoppa di C (2 partite) e Coppa Italia (una gara e una rete). Infine in questo torneo cadetto (edizione 2021-22) al momento le presenze sono 26, con 6 gol e 10 assist. E allora il bilancio complessivo in rossoverde di Anthony Partipilo comprende 61 partite, 23 gol e 15 assist in serie C, 4 partite nei play off di serie C, 6 partite e 3 assist nella Coppa di serie C, 2 partite nella Supercoppa di serie C, una partita e un gol in Coppa Italia e 26 partite, 6 gol e 10 assist in serie B.

Numeri prestigiosi, che consacrano il ruolo cruciale svolto nell’ultimo triennio da un attaccante esterno mancino dotato di classe cristallina e di notevole fiuto del gol, amatissimo della tifoseria in quanto iper-tecnico e al contempo dinamico e generoso. Insomma, una vera e propria garanzia per il presente e per il futuro della Ternana Calcio, alla quale lo lega un contratto pluriennale, valido fino a giugno 2023 ma ovviamente rinnovabile. Per crescere ancora insieme e per puntare in alto.

