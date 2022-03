Formula 1, dove si vede la gara del Bahrain: diretta su Sky o Tv 8? Gli orari di prove libere e qualifiche

18 marzo 2022 a

Si riaccendono i motori della Formula 1. Dopo i test delle ultime settimane tra Barcellona e Bahrain, da oggi - venerdì 18 marzo - si torna a fare sul serio proprio sulla pista asiatica. Alle ore 13 scattano le prime prove libere della stagione che vede tra i favoriti anche la Ferrari, oltre a Red Bull e Mercedes: ma chi trionferà nel primo appuntamento stagionale? E dove si potrà guardare la gara? Andiamo a scoprire tutte le informazioni.

Come detto, oggi alle 13 scattano le prime prove libere della stagione. Appuntamento su Sky, che trasmette in diretta esclusiva tutto il mondiale, anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now. I piloti torneranno poi in pista nel pomeriggio, alle ore 16, per la seconda sessione delle prove libere, dove si avranno le prime indicazioni sui favoriti per la pole position. Sabato nuovo doppio appuntamento: alle 13 per le prove libere 3, alle 16 per le qualifiche che andranno a comporre la prima griglia di partenza. La gara ci sarà domenica 20, in diretta su Sky alle 16. Tv 8 trasmetterà l'evento in differita alle ore 21,30.

Favoriti per la vittoria del primo gran premio, dopo i test della scorsa settimana, sembrano essere le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, e le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Più indietro, invece, le Mercedes del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e del nuovo arrivato - dalla Williams - George Russell, anche se le Frecce d'argento sono abituate a nascondersi nei test e uscire allo scoperto solo nei weekend che portano punti. Manca sempre meno per scoprire chi trionferà nella prima gara dell'anno.

