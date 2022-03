Sir volley, Cisterna l'avversario più probabile ai play off

Foto: Benda

Ma sono in lizza per i quarti anche Taranto, Padova e Verona

In vista della post season, i bianconeri della Sir Safety Conad Perugia non sanno ancora a una giornata dalla fine del campionato quale sarà il loro avversario nei quarti di finale playoff. Perugia, come prima in classifica, incontrerà l’ottava della classe e al momento la situazione in graduatoria è estremamente fluida e con tante combinazioni possibili. Quattro le squadre a oggi, in rigoroso ordine di classifica attuale, che possono ambire all’ultimo posto utile per la post season: Cisterna (27 punti), Taranto (26), Verona e Padova (entrambe a 24).

I match dell’ultimo turno (Cisterna-Trento, Milano-Taranto, Verona-Monza e Modena-Padova) saranno decisivi. La “favorita” è certamente Cisterna che, con una vittoria con qualsiasi punteggio in casa con Trento, è dentro. I pontini passano ai playoff anche in caso di sconfitta al tie break se Taranto non vince da tre punti e anche in caso di sconfitta piena se perde Taranto e Verona e Padova non vincono da tre punti.

