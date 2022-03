Perugia, beffa nel recupero: la Spal in dieci acciuffa il pari al 94'

16 marzo 2022 a

a

a

Sembrava fatta. Invece è arrivata una beffa atroce per il Perugia. Un gol di Latte Lath al 94' ha infatti beffato il Grifo sul più bello nel match contro la Spal. Addirittura in contropiede e in dieci uomini gli emiliani hanno così raggiunto i biancorossi di Alvini, che perdono così due punti preziosi nella lotta serratissima in zona play off.

Grifo, una magia di Burrai al 91' stende la Reggina: vittoria d'oro in chiave play off

Kouan nella fase iniziale della ripresa aveva regalato al Perugia la rete del vantaggio. Il centrocampista era stato perfetto nello stacco di testa su cross da sinistra di Beghetto. Nel finale di primo tempo c'era stata la grave ingenuità di Colombo, l'attaccante degli estensi che si è fatto espellere per doppia ammonizione nel finale della prima frazione. A inizio ripresa, appunto, il gol di Kouan.

Grifo, sospesa l'inibizione al presidente Santopadre

Nel finale occasioni colossali per De Luca in contropiede. Il 2-0 però non arriva, anzi. Proprio nell'ultima azione ecco il pari beffa della Spal con Latte Lath, che di sinistro trafigge Chichizola sul palo più lontano. In classifica il Perugia resta al nono posto a quota 46, a -2 dal Frosinone, battuto martedì 2-0 a Crotone. Domenica altra occasione al Curi, dove arriverà il Como che sembra ormai in zona tranquilla. Ma il Perugia è chiamato a trovare il successo anche in casa.

Grifo, pestone in allenamento per D'Urso: il giocatore interrompe la seduta in anticipo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.