Arbitri, Tiziana Trasciatti ha esordito in serie B

L'arbitro folignate è stata assistente in Cittadella-Reggina

16 marzo 2022 a

a

a

Tiziana Trasciatti ha fatto il suo esordio in serie B. L'arbitro della sezione di Foligno ha calcato per la prima volta i campi di calcio della cadetteria martedì sera in occasione di Cittadella-Reggina. La gara, per la cronaca terminata 0-0, è stata diretta da Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco. Gli assistenti designati sono Christian Rossi di La Spezia e per l'appunto Tiziana Trasciatti di Foligno. Il quarto ufficiale Enrico Maggio di Lodi. VAR e AVAR sono stati assegnati rispettivamente a Luca Zufferli di Udine e Sergio Ranghetti di Chiari. Ancora un bell'alloro, quindi, per la sezione di Foligno che continua a segnalarsi per le ottime prestazioni dei suoi associati.

Rissa in campo, partita interrotta in Under 17: entrambe le squadre ko a tavolino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.