Sci, Sofia Goggia vince la coppa del mondo di Discesa, la terza in carriera. Il video

Non si ferma più. Sofia Goggia alza un altro trofeo: per la terza volta vince la coppa del mondo di Discesa, risultato straordinario al termine di una stagione che l'ha vista assoluta protagonista, con l'unico neo dell'infortunio che le ha precluso medaglie del metallo più prezioso ai giochi olimpici invernali. L'azzurra ha avuto la conferma del trionfo prima di scendere in gara nella libera di Courchevel-Meribel, in Francia. La diretta concorrente per il titolo di specialità, la svizzera Corinne Suter, è infatti arrivata dietro Sofia, con il nono tempo: non potendo più raggiungerla, ha consegnato la vittoria di specialità alla 29enne bergamasca, che ha poi comunque chiuso al terzo posto la gara odierna, lasciandosi andare in un urlo liberatorio al termine della discesa.

Goggia bissa il trionfo dello scorso anno e, sommato a quello del 2018, si porta a quota tre coppe di specialità, andando anche a superare Isolde Kostner, ferma a quota due. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, l'Italia vince due coppe di specialità: nel 2021, oltre a quella già citata di Sofia Goggia, a trionfare ci fu anche Marta Bassino nel Gigante; quest'anno invece è toccato a Federica Brignone nel SuperG.

Tornando alla gara odierna, quella decisiva, Goggia ha chiuso al 12° posto con 504 punti in classifica, 97 in più della svizzera Corinne Suter, oggi 19esima. A trionfare sulle nevi francesi è la statunitense Mikaela Shiffrin che consolida la sua leadership nella classifica generale. Alle sue spalle a pari merito ci sono l’austriaca Christine Scheyer e l’elvetica Joana Haehlen. Al quarto e quinto posto altre due svizzere Lara Gut Behrami e Michelle Gisin. Sesta la norvegese Ragnhild Mowinckel che precede la ceca Ester Ledecka e l’atleta di casa Romane Miradoli. La migliore delle azzurre è Elena Curtoni decima appena davanti a Federica Brignone undicesima e Goggia.

