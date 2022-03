Como-Ternana 1-1, Paghera sfiora il blitz a 20 secondi dalla fine

Foto: lapresse

L'ex La Gumina porta in vantaggio i lariani, pari di Salzano nella ripresa

15 marzo 2022 a

a

a

Il Como non sa più vincere (sono sei turni che non guadagna più il successo) e così con la Ternana finisce 1-1 ma la squadra di Lucarelli nel finale con Paghera sfiora il clamoroso blitz con la palla che esce di pochissimo dalla porta di Facchin. Pronti, via. Lucarelli conferma il 3-5-2 visto con il Cosenza ma con tre novità. Sugli esterni ci sono Diakitè al posto di capitan Defendi, dalla parte opposta Salzano per Martella. Agazzi sostituisce lo squalificato Proietti in mezzo al campo. Davanti conferma per la coppia Partipilo-Donnarumma.

Bandecchi convoca la Ternana a Roma: "Unico obiettivo la salvezza"

Partenza sprint per le Fere con Partipilo subito in gol dopo una corta respinta di Facchin ma era in fuorigioco. Al 28’ palo del Como con Gabrielloni dopo un cross dalla destra. E’ il preludio al gol che arriva al 37’ con l’ex di turno, La Gumina. Il primo tempo finisce 1-0. Nella ripresa il neo entrato Furlan va vicino al pareggio al 19’ con tiro salvato sulla linea dalla difesa locale, poi tre minuti più tardi ecco l’1-1 grazie a un rigore di Salzano che dagli 11 metri spiazza Facchin. E poi il finale con Paghera a un passo dal 2-1 a 20 secondi dal triplice fischio.

Ternana-Cosenza 2-0, decidono Koutsoupias e Donnarumma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.