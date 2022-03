Giocatore espulso pesta i cartellini e li rompe, l'arbitro resta senza: partita sospesa a Passignano

14 marzo 2022 a

Clamoroso quanto accaduto in Passignano-Via Larga Marsciano, match valevole per il campionato di Prima categoria. La partita infatti è stata sospesa. Dopo un’espulsione, all’arbitro (il signor Cicoria della sezione di Foligno) cadevano i cartellini in terra che venivano pestati dal calciatore mandato anzitempo a fare la doccia.

Il direttore di gara, non avendo più a disposizione i cartellini per continuare la gara (ormai rotti) dichiarava la partita sospesa.

