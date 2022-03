La Sir non fa sconti e passa 3-1 anche a Monza

Foto: Benda

Perugia fa ampio turn over ma vince anche alla Candy Arena

13 marzo 2022 a

a

a

La Sir non si ferma e non fa sconti. A nessuno. Nonostante il primo posto di regalar season in ghiaccio e l'ampio turno ove voluto da Grbic dopo le fatiche di Coppa Italia, il team bianconero vince anche a Monza 3-1. Il Vero volley che mercoledì giocherà la finale di Coppa Cev contro i francesi di Tours ci dà sotto e ne viene fuori una vera e propria battaglia. Primo set a Perugia 25-21, il secondo sembra interminabile e alla fine la spunta Monza 32-30. Molto combattuti anche gli ultimi due set. Il terzo 25-23 e il quarto 25-22. La Sir conquista la 21esima vittoria in 23 gare di Superlega che domenica prossima vivrà l'ultimo turno di regalar season. Al PalaBarton c'è la Lube. Ma i giochi sono fatti, ormai da un pezzo.

Coppa Italia, Sir Safety Conad squadra di campioni

