Gubbio, colpo play off a Siena: Sainz Maza e D'Amico ribaltano l'ex Caccavallo

Vittoria forse determinante del Gubbio nella lotta ai play off. I rossoblù n piena emergenza sbancano il Franchi di Siena con il punteggio di 2-1, consolidano il settimo posto e si avvicinano al sesto occupato attualmente dall'Ancona e distante solo 4 punti.

Siena in vantaggio al 25' con la firma dell'ex di turno, Giuseppe Caccavallo. Nel primo tempo la squadra di Torrente è in difficoltà, ma nella ripresa la musica cambia. In apertura, al 2', Sainz Maza pareggia i conti.

Poi Torrente toglie lo stesso spagnolo e inserisce D'Amico. Mossa vincente del tecnico del Gubbio: proprio D'Amico infatti realizza la rete decisiva al 33'. Per Malaccari e compagni seconda vittoria in trasferta. Prossimo turno sulla carta favorevole al Gubbio. Al Barbetti arriva l'Imolese, penultima in classifica.

