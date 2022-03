Ternana-Cosenza 2-0, decidono Koutsoupias e Donnarumma

Foto: lapresse

Tutto nel primo tempo compresa l'espulsione di Defendi che ha lasciato le Fere in 10

12 marzo 2022 a

a

a

Dopo il pesante ko di Vicenza la Ternana torna alla vittoria. Contro il Cosenza finisce 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di Koutsoupias al primo centro in rossoverde e del solito Donnarumma. Lucarelli si presenta al via con il 3-5-2. Sorensen, Bogdan e Celli i tre di retroguardia, con Defendi e Martella larghi sulle fasce. Davanti Partipilo recuperato dopo il Covid e Donnarumma.

Ternana-Pordenone 1-0, quanta fatica con l'ultima della classe

Pronti, via: Al 27’ il primo gol della Ternana con il greco Koutsoupias su cross di Palumbo. E sempre il centrocampista napoletano propizia anche la seconda rete al 41’ con Donnarumma bravo a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel mezzo l’espulsione di Defendi che lascia le Fere in 10 (fallo su Caso). Si va al riposo sul 2-0. Nella ripresa subito ammonito Proietti che sarà squalificato. Al 3’ rete annullata per fuorigioco al cosentino Larrivery, idem poco più tardi al 12’ per Donnarumma e nel finale pure a Mazzocchi subentrato nel corso della ripresa.

Ternana, disfatta a Vicenza: inutile la rete di Donnarumma. Finisce 3-1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.