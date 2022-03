Perugia, perla di Burrai nel recupero: Reggina ko e tre punti pesanti in chiave play off

12 marzo 2022 a

Un autentico capolavoro di Burrai al 91' regala al Perugia tre punti d'oro in ottica play off. Il Grifo infatti grazie alla punizione perfetta del centrocampista stende la Reggina al Granillo balzando a quota 45 punti.

Dopo due sconfitte (immeritate) e un pareggio (anche questo stretto), la squadra di Alvini si riprende con gli interessi, conquistando appunto nel recupero una partita che ormai sembrava scivolare sullo 0-0. Soprattutto per l'errore sotto porta in avvio di secondo tempo a porta vuota da parte di Olivieri.

Ma Burrai non era di questo avviso: con una parabola perfetta su calcio piazzato dai 25 metri ha trafitto Micai sotto l'incrocio. Per il Perugia una rete fondamentale, che continua quindi a coltivare l'obiettivo play off. Prossimo turno mercoledì 16 marzo al Curi, contro la Spal.

