Sir volley, il contratto di Anderson e il nome di Semeniuk

L'americano è in scadenza, il polacco è campione d'Europa in carica

Quando Gino Sirci leggerà queste righe avrà ormai smaltito abbondantemente la sbornia di Coppa Italia e avrà iniziato a pensare ai prossimi impegni. Tra una riflessione sul campionato e un’altra rivolta alla Champions, in mezzo il presidente avrà avuto tempo per discutere sugli ultimi contratti in scadenza. Dopo i rinnovi di Leon, Colaci e Plotnytskyi ora tocca a Matthew Anderson. L’americano di Perugia è stato tra i migliori anche nella due giorni di Bologna. Giunto a Pian di Massiano a 34 anni con l’obiettivo di ricoprire il ruolo che fu del mito Bata Atanasijevic si è ben trasformato in un ottimo posto 4 dopo l’arrivo dell’ex Lube, Kamil Rychlicki. Il nazionale a stelle e strisce è il grande equilibratore della squadra di Grbic. Puntuale e preciso in rcezione quanto determinato ed efficace in attacco. Di straordinaria duttilità tattica, è il trait d’union perfetto tra difesa e offesa, in barba a chi poteva avere qualche perplessità per via dell’età non proprio giovanile e del periodo trascorso fuori Italia, dove insiste il campionato più bello e difficile al mondo.

Anderson è in scadenza e il suo contratto è di quelli pesanti. Sirci e i suoi collaboratori hanno annunciato una riflessione in tema dopo la Coppa Italia. Vedere oggi la Sir senza il collante americano risulta difficile. Nell’euforia del post Coppa più di uno sponsor ha invitato Gino Sirci a non cambiare nulla. Garantire equilibrio e rendere perfetta una macchina così complessa è ruolo complesso e delicato. Che Matt sa interpretare al meglio. Ma gli interessi in gioco sono tanti e possono non essere sempre coincidenti. Per questo un tipo come il polacco Semeniuk, 25 anni e campione d’Europa, potrebbe fare al caso di Perugia…

