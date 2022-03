Ternana, Pettinari e Partipilo recuperati ma contro il Cosenza partono dalla panchina

Lu.Gio. 11 marzo 2022 a

Pettinari supera l’affaticamento muscolare accusato in allenamento giovedì pomeriggio ed entra nell’elenco dei 26 convocati per la sfida casalinga di sabato 12 marzo della Ternana contro il Cosenza ma potrebbe partire dalla panchina. Tutto ok anche per Partipilo, peraltro tornato ad allenarsi soltanto mercoledì scorso e quindi non al top.

Si rivedono pure Ghiringhelli (assente contro Cremonese, Pordenone e Lanerossi Vicenza per la fascite plantare) e Agazzi (guarito dopo lo stiramento ai flessori accusato 20 giorni fa Parma).

Oltre a Falletti (stagione terminata con largo anticipo per la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro subita contro il Monza) sono out Capuano (trauma distorsivo rimediato contro il Pordenone), Capanni e Paghera (squalificato per somma di ammonizioni). Verso la tribuna i portieri Casadei e Vitali (borsite superata) e il centrocampista Mazza. Ballottaggi tra Defendi e Diakité, tra lo stesso Defendi e Koutsoupias, tra Martella e Celli, tra Partipilo e Peralta e tra Mazzocchi e Pettinari.

