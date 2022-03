Reggina-Perugia, Alvini punta su Sgarbi e Olivieri

Foto: cerquiglini

A centrocampo Falzerano e Beghetto in pole per una maglia da titolari

Nel 3-5-2 davanti a Chichizola, Sgarbi è in vantaggio su Curado per comporre il trio difensivo con Angella e Dell’Orco in vista della gara di domani del Perugia a Reggio Calabria. Queste le ultime dal campo di allenamento del Perugia. Sugli esterni, più Falzerano di Ferrarini a destra. A sinistra, Beghetto insidia Lisi al punto che potrebbe partire dal primo minuto. In mediana ed insieme a Segre, Burrai e Santoro dovrebbero essere preferiti a Ghion e D’Urso. Davanti, probabile conferma per il tandem Olivieri-De Luca.

