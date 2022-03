Cartuccia di fucile recapitata a Luca Fiorucci: "Un gesto che non mi spaventa"

T.Ric. 11 marzo 2022 a

Infastidito ma non spaventato. E’ lo stato d’animo di Luca Fiorucci, attuale direttore generale del San Sisto, club che milita nel campionato di Eccellenza, all’indomani del ritrovamento all’interno del recinto della propria abitazione, a Montebello di Perugia, e in prossimità della propria autovettura di un incarto con all’interno una cartuccia di fucile.

“Ieri mattina (mercoledì mattina, ndr), sono uscito per andare al lavoro – racconta Fiorucci – e vicino alla macchina parcheggiata sotto casa ho notato un incarto, l’ho aperto e ho trovato la brutta sorpresa. Un gesto che mi infastidisce, soprattutto perché significa che qualcuno nella notte ha scavalcato un piccolo cancello della mia abitazione e si è introdotto nella proprietà per compiere un gesto simile, che nel 2022 non è accettabile”.

Nel mondo del calcio regionale e non solo, Fiorucci è personaggio molto conosciuto: è stato a capo degli arbitri umbri per alcuni anni, per qualche tempo anche presidente del Foligno in serie D e pure aspirante candidato alla presidenza del Comitato regionale umbro della Federcalcio. “Farò denuncia contro ignoti – aggiunge – perché è giusto che sia così, non succederà niente ma vado avanti per la mia strada cercando di contrastare gesti e atti sbagliati con la forza dei principi e dell’esempio, nessuno mi fermerà. E poi, in un momento storico come quello che stiamo vivendo in cui ci sono guerre più grandi, è veramente triste pensare che qualcuno possa fare una guerra simile al sottoscritto”.

