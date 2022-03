Tirreno Adriatico a Terni: "Ora riporteremo il Giro d'Italia in Umbria"

Foto: Principi

Massimo Alunni, presidente della federciclismo regionale: "Per il 2023 ci sono buone possibilità"

Michele Fratto 11 marzo 2022 a

a

a

Una vetrina per il territorio ma anche per avvicinare i giovani alla disciplina. Questo il messaggio lanciato da Massimo Alunni, presidente regionale della Federiciclismo, dopo la due giorni che ha coinvolto Terni e l’Umbria nella 57esima edizione della Tirreno-Adriatico: “Ringrazio l’assessore Proietti per l’impegno nel portare un evento così importante in Umbria, capace in due giorni di valorizzare al massimo il territorio”. La Tirreno-Adriatico, insomma, come viatico per avvicinare i ragazzi al ciclismo, che è anche la missione che il presidente Alunni e la Federazione hanno in mente: “Negli ultimi tempi, anche per varie vicissitudini, sono diminuiti i tesserati in un territorio leader come Terni. La nostra missione è riportarli ad appassionarsi di questo sport, considerando che abbiamo un campione italiano di ciclocross junior e tanti altri successi guadagnati nel recente passato”. Infine, un occhio anche sulla possibilità del Giro d’Italia in Umbria per il prossimo anno: “Conoscendo i soggetti protagonisti, penso ci siano buone possibilità”.

La Tirreno-Adriatico arriva in Umbria: tutti i passaggi e l'arrivo a Terni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.