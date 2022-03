Ternana piove sul bagnato: out anche Pettinari

Foto: Principi

Continua la catena degli infortuni in casa rossoverde e Partipilo resta in dubbio

10 marzo 2022 a

a

a

Viene da dire, piove sul bagnato in casa Ternana. Al termine dell'allenamento odierno si blocca, per un problema muscolare, anche Pettinari, probabilmente il giocatore più in forma del momento. L'attaccante romano è a forte rischio per la gara di sabato al Liberati contro il Cosenza. Come noto è fuori da tempo, invece, Falletti il genio rossoverde. Partipilo reduce dal Covid sta recuperando ma difficilmente dovrebbe essere schierato titolare così come Agazzi che torna dopo uno stiramento che lo ha tenuto fuori un mese. Insomma, dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare, non mancano i problemi per Lucarelli che sabato deve vincere e convincere per allentare critiche e polemiche.

