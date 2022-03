Tirreno-Adriatico 2022, terza tappa: a Terni vince Ewan. Il video

09 marzo 2022 a

Volata doveva essere e volata è stata per decretare il vincitore della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2022, da Murlo a Terni dopo 170 chilometri. Ma non è stato così semplice per le squadre delle ruote veloci tenere unito il gruppo considerato che nel finale - sulla scia di un traguardo volante ad Amelia - Tadej Pogacar ha allungato portando via una mini fuga con dentro Julian Alaphilippe, Marc Soler e Tao Geoghegan Hart. Un quartetto che ha fatto tremare i velocisti e capace di stare al vento per oltre dieci chilometri. Poi le squadre degli uomini veloci si sono organizzate e hanno portato i loro uomini migliori allo sprint.

Nel centro storico di Terni, in Corso del Popolo, è stato Caleb Ewan a bruciare tutti. Rimontato Arnaud Dèmare sui sanpietrini ternani, mentre Olav Kooij ha chiuso al terzo posto una volata tiratissima. Elia Viviani chiude solo al nono posto. Nella top ten anche gli altri azzurri Simone Consonni (ottavo) e Matteo Moschetti (decimo). Filippo Ganna della Ineos Grenadier) ha conservato la maglia di leader della classifica generale con 11" di vantaggio su Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) e 14" su Tadej Pogacar (Uae Emirates).

E domani, dopo la scenografica partenza dalla Cascata delle Marmore, arrivo a Bellante nella Marche per una frazione che promette sorprese lungo i 202 chilometri tra gli Appennini e considerato che oggi i big sono usciti allo scoperto nonostante un tracciato lontanamente vicino alle rispettive caratteristiche.

