Costanza Laliscia vince la Royal Park Endurance Cup

Prima vittoria del 2022 per la campionessa perugina

Prende forma in Piemonte, nella maniera più esaltante, la prima vittoria dell'anno di Costanza Laliscia. L'amazzone di punta del Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy ha vinto dominando dal primo all'ultimo i 126 chilometri della Royal Park Endurance Cup di Druento, nel meraviglioso parco La Mandria. Vittoria mai in discussione, quella della 22enne perugina, grazie alla prestazione eccellente di Eithad du Barthas, femmina saura purosangue arabo del 2014 alla sua seconda CEI2*, applaudita protagonista della prima tappa del Circuito Fise e Coppa Italia Giovani cavalli e vincitrice del premio Best condition.

