Tirreno-Adriatico 2022, oggi la terza tappa: arrivo a Terni. L'altimetria, i favoriti e la diretta tv

Grande in attesa in Umbria, per gli appassionati di ciclismo, per la terza tappa della Tirreno-Adriatico che porterà la carovana della corsa dei Due Mari da Murlo, in provincia di Siena, a Terni alla fine di 170 chilometri che chiamano i velocisti all'appello. Anche se il percorso, mosso, potrebbe regalare spazio a qualche sorpresa. Sicuramente un'altra frazione in cui Filippo Ganna, leader della classifica generale, può conservare la maglia azzurra di primo della classe.

Il percorso prevede un unico gran premio della montagna, i 5.4 chilometri al 4.6% di La Foce, un passaggio piuttosto lontano dal traguardo (mancheranno infatti 135 chilometri) ma buono come trampolino di lancio per qualche fuggitivo. Dopo una fase centrale sostanzialmente pianeggiante, la corsa avrà altri due punti di interesse. Prima la salita verso San Cristoforo, appena entrati in Umbria, poi lo strappo ai -20 chilometri dall’arrivo e sarà l’ultima occasione per chi volesse evitare uno sprint di gruppo che sembra comunque molto probabile. In Umbria la carovana toccherà Po' Bandino, Fabro, Ficulle, Orvieto Scalo, Baschi, Guardea, Lugnano in Teverina, Amelia, Narni Scalo, Maratta e infine l'arrivo di Terni con il traguardo posizionato in Corso del Popolo (orario previsto tra le 17 e le 17.25, per la cronotabella clicca qui ).

Il vincitore di ieri, il belga Tim Merlier, proverà a riconfermarsi allo sprint. Ma daranno battaglia anche i principali delusi della volata di Sociville e favoriti anche oggi mercoledì 9 marzo 2022: Caleb Ewan, Mark Cavendish, Elia Viviani e Arnaud Demare, senza dimenticare Giacomo Nizzolo, Nacer Bouhanni, Pascal Ackermann e Phil Bauhaus, più Peter Sagan.

