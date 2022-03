Bandecchi convoca la Ternana a Roma: "Unico obiettivo la salvezza"

Dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro gare il patron si è fatto sentire

Bandecchi ha chiamato a rapporto squadra e staff. Al presidente della Ternana non sono piaciute le ultime prestazioni coincise con tre sconfitte in quattro gare. E allora ecco la convocazione speciale: tutti a Roma nella sede dell'università Niccolò Cusano. Tutti davanti al patron rossoverde: “Nelle ultime dieci partite - ha detto Bandecchi alla squadra - ci impegneremo tutti al massimo, io in panchina insieme allo staff e i ragazzi in campo, per cercare di raggiungere la salvezza utile a gettare le basi per l’anno che verrà. Ho trovato squadra e staff disponibili al raggiungimento dell’obiettivo. Queste dieci partite serviranno anche per tentare di trovare quella mentalità che quest’anno ci è mancata”. Infine un accenno al tema dello stress toccato da Lucarelli in conferenza stampa sabato prima della gara di Vicenza: "Stress? Qui l'unico stressato sono io che lavoro dalla mattina alla sera..."

