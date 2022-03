Stasera in tv martedì 8 marzo, la Champions League torna su Canale 5: le probabili formazioni di Liverpool-Inter

08 marzo 2022 a

a

a

Lo spettacolo della Champions League torna questa sera, martedì 8 marzo, su Canale 5. L'Inter, infatti, si giocherà il passaggio del turno ad Anfield, la casa del Liverpool. Sul prato verde inglese, il calcio d'inizio verrà dato alle ore 21. Il match, oltre che sulla rete Mediaset, sarà trasmesso anche su Sky Sport e sulle piattaforme streaming Infinity, Sky Go e Now.

Perugia, dopo l'espulsione Kouan chiede scusa: "Vi ho lasciato in 10 in un momento delicato"

Il Liverpool ha vinto il match di andata per 0-2. L'Inter ha avuto il controllo della gara per quasi tutti i 90 minuti, colpendo una traversa nel primo tempo con Calhanoglu e sprecando varie occasioni ad inizio ripresa. Ma le grandi squadre se non vengono ferite quando offrono il fianco, alla lunga puniscono. Così nel giro di pochi minuti i Reds hanno indirizzato la pratica, grazie ai gol di Firmino e Salah. I nerazzurri comunque proveranno a riscattare il risultato della gara di andata, reduci dal 5-0 in campionato rifilato alla Salernitata e che ha interrotto un digiuno di gol di oltre 400 minuti. Gli uomini di Klopp, invece, hanno superato 1-0 il West Ham grazie al gol di Mané.

Serie A, blitz del Milan a Napoli: 0-1, decide Giroud. Rossoneri in testa al campionato | Video

Le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Jota, Diaz.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.

Andriy Shevchenko e il matrimonio con Kristen Pazik. Mourinho disse di lei: "se alza la voce lui corre a nascondersi sotto il letto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.