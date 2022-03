Perugia, dopo l'espulsione Kouan chiede scusa: "Vi ho lasciato in 10 in un momento delicato"

Foto: Cerquiglini

L'ivoriano del Grifo si rivolge ai compagni di squadra. A Reggio Calabria non ci sarà

07 marzo 2022 a

Archiviato il pareggio con il Lecce, da stamattina il Perugia torna in campo per preparare la trasferta di sabato pomeriggio a Reggio Calabria. Non ci sarà lo squalificato Kouan. “Chiedo scusa per aver lasciato i miei compagni in 10 in un momento importante della partita - ha scritto sui social l’ivoriano dopo il rosso rimediato domenica - ma grande prestazione di tutta la squadra. Ora testa alla prossima”. Nel match in casa della Reggina rientra Ferrarini che ha scontato il turno di stop, ancora out l’infortunato Rosi. Da verificare le condizioni di Carretta, che ha saltato l’ultima gara per un’indisposizione, e Dell’Orco, rimasto in panchina a causa di un fastidio accusato in rifinitura. Il programma di lavoro, salvo variazioni, prevede tutte sedute mattutine.

