Gran Fondo Strade Bianche, trionfo umbro: a Siena vince la ternana Sara Mazzorani

Nicola Uras 07 marzo 2022 a

a

a

Dopo Tadej Pogacar e Lotte Kopecky, capaci di vincere rispettivamente le prove maschili e femminili della Strade Bianche per ciclisti professionisti, in Piazza del Campo a Siena domenica 6 marzo 2022 è stata la volta degli amatori e della Gran Fondo. In seimila hanno partecipato alla corsa dai panorami mozzafiato, senza eguali nel mondo, ormai affermata anche tra gli amatori che la considerano ormai come uno degli eventi preferiti in Italia. La prova maschile è andata al piacentino Paolo Chiesa mentre quella femminile ha visto trionfare la ternana Sara Mazzorana.

La biker umbra, 26 anni, non è nuova a imprese in sella a una bicicletta. Lo scorso settembre ha infatti vinto il titolo italiano nella maratona di mtb (vincendo la prova di Marathon Bike della Brianza, 80 chilometri 2.300 metri di dislivello) specialità dove la ciclista del Team Bike Therapy di Pergola spende la maggior parte del tempo che dedica alla preparazione atletica. In precedenza, sempre lo scorso anno, aveva vinto la Hero Sudtirol Dolomites (89 chilometri 4.500 metri di dislivello sul tracciato della Sellaronda). Nel 2020 aveva invece completato l’Everesting, prova che consiste nello scegliere una salita e colmare lo stesso dislivello del monte Everest: 8.848 metri. Addirittura Sara è andata oltre poiché, a metà ascesa del Terminillo aveva centrato il risultato, ma il regolamento impone di proseguire fino alla meta, per un complessivo di 9.400 metri raggiunti.

Video su questo argomento Strade Bianche, la caduta di Alaphilippe: il vento butta giù il gruppo e il francese vola per terra | Video

Un Gran Fondo ancora più bianca rispetto alle precedenti edizioni quella vinta dall'atleta ternana perché i chilometri sono passati da 139 a 142 e soprattutto i tratti sterrati da 8 a 10 con l'esordio di Serravalle (10.7 chilometri) e dell'iconico Monte Sante Marie (11.5 chilometri) tanto caro a Fabian Cancellara e che sabato ha visto scattare lo sloveno Pogacar. Dunque oltre 22 chilometri di sterrati in più rispetto alla scorsa edizione (il 38,5% del percorso). In Piazza del Campo, sul traguardo della Strade Bianche, Sara ha preceduto Silvia Visaggi e Federica Baldassatici.

Strade Bianche, trionfo di Pogacar: arriva a Piazza del Campo dopo 50 chilometri di fuga solitaria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.