Ternana, altro tonfo in trasferta: tris del Vicenza 3-1. Inutile il gol di Donnarumma

Ancora una sconfitta per la Ternana, che a Vicenza soccombe con il punteggio di 3-1. La partita si decide in pratica nella prima frazione di gioco, con gli uomini di Brocchi che chiudono il primo tempo sul risultato di 3-0, in virtù delle reti di Diaw (doppietta) e il terzo centro di Teodorczyk.

Nella ripresa segna subito Donnarumma, entrato al posto di Furlan nell'intervallo. Ma è troppo tardi. Annullato nel recupero la rete del potenziale 3-2 a Pettinari. Il Vicenza sale a quota 21, restano invece a 34 (al momento in zona tranquilla) i rossoverdi.

Nel prossimo turno la Ternana ospita al Liberati il Cosenza.

