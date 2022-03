Perugia, un rigore di Coda rovina l'impresa: la capolista Lecce acciuffa il pari al 90'

06 marzo 2022 a

Un rigore di Coda, al 90', ha rovinato l'impresa del Perugia. Il Grifo di Alvini, rimasto in dieci uomini (come a Brescia) per l'espulsione rimediata da Kouan nel finale di primo tempo, si è portato in vantaggio con l'ex di turno, Olivieri.

Un vantaggio che sembrava potesse portare ai biancorossi tre punti pesantissimi in chiave play off.

Ma al 90' un rigore di Coda ha riportato il risultato in parità. Con questo punto la formazione di Alvini resta a contatto con la zona play off (è attualmente a -1), ma è chiaro come l'amaro in bocca resti per una vittoria sfumata proprio in extremis. Prossimo turno i biancorossi se la vedranno in trasferta contro la Reggina.

