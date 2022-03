Sir-Trento 3-1, Perugia trionfa in Coppa Italia

Foto: benda

Per la terza volta il club bianconero conquista il trofeo. Leon mvp

06 marzo 2022 a

a

a

La Sir travolge Trento 3-1 e conquista la terza Coppa Italia della sua storia. Il match ha preso subito la piega giusta per Perugia che nei primi due set ha dominato in lungo e in largo vincendo 25-17. Nel terzo game si è assistito al ritorno dell'Itas che alla fine l’ha spuntata 25-23. Nel quarto parziale, però, i Block Devils sono riusciti a riprendere le redini del match e a chiuderlo 25-23 grazie agli ultimi due punti vincenti del grande ex, Simone Giannelli.

Video su questo argomento Super Sir a Bologna: vince in Coppa Italia contro Trento grazie al punto decisivo dell'ex Giannelli. Il video

Alla fine grande entusiasmo nel club del presidente Sirci che solleva al cielo la coccarda tricolore mentre Leon, mvp del match, prende la Coppa e se la porta per tutto il palazzetto circondato dagli sponsor del club e dall'affetto dei Sirmanaici che cantano a squarciagola sugli spalti.

Sir-Piacenza 3-1, Perugia vola in finale di Coppa Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.