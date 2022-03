Sir-Piacenza 3-1, Perugia vola in finale di Coppa Italia

Foto: testa

La squadra di Grbic soffre nei primi tre set, poi domina nel quarto. Leon è il migliore

05 marzo 2022 a

a

a

La Sir Safety Conad rispetta il copione e vola in finale di Coppa Italia. Soffre nei primi tre set, vince da par suo nel quarto quando chiude i giochi sul 25-18 grazie all'ace vincente di Leon, il migliore in campo. In avvio brividi per l'esecuzione dell'inno ucraino con Plotnytskyi evidentemente commosso e incitato dai 6.000 della Unipol Arena di Casalecchio sul Reno.

Il pallavolista della Sir Safety Perugia, Plotnytskyi, condanna la guerra. Le reazioni degli sportivi Romanchuk, Malinovskyi e Svitolina

Si inizia con Perugia che schiera subito in campo Ricci dopo un lungo infortunio. L'equilibrio regna sul taraflex e si gioca punto a punto prima del finale di set quando Leon va al servizio e Solè chiude con un primo tempo vincente: 25-22. Stesso chichè nel secondo parziale ma questa volta è Piacenza a farsi valere nella coda del game (25-23). La squadra di Bernardi sfrutta un buon servizio che mette in difficoltà Perugia. Nel terzo set , ancora una volta, l'equilibrio si rompe nel finale. E ancora una volta protagonista è Leon: 25-23.

Superlega, Vibo-Sir 0-3: Perugia incontenibile anche in Calabria

L'ultimo parziale è invece diverso dagli altri. Piacenza tiene fino a un certo punto, poi Perugia prende in mano il set e dal 10-7 in avanti non c'è più storia. Si chiude 25-18. Perugia batte la Gas Sale 3-1 e attende il nome dell'altra finalista che sfiderà domani alle 15 in diretta su Rai 2. Milano o Trento?

Superlega, Sir-Piacenza 3-1 con Travica in versione mvp

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.