Stasera in tv mercoledì 2 marzo, su Canale 5 c'è Fiorentina-Juventus. Le probabili formazioni della semifinale di andata di Coppa Italia

02 marzo 2022 a

a

a

Canale 5, questa sera mercoledì 2 marzo, alle 21 trasmetterà la semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus. Una partita sentitissima, con una rivalità tra le due squadre e tra le due tifoserie che dura da decenni ma che negli ultimi due anni ha avuto un'ulteriore impennata a causa del calciomercato. Nella sessione estiva del 2020, infatti, Federico Chiesa - cresciuto nel settore giovanile dei viola e considerato un idolo dai tifosi - è passato alla Juventus. Un anno e mezzo dopo, lo stesso tragitto l'ha percorso l'attaccante Dusan Vlahovic, che a Firenze è esploso e che a gennaio 2022 si è trasferito a Torino, sponda Juventus, scatenando l'ira dei tifosi. Stasera quindi sarà l'occasione per il ritorno all'Artemio Franchi del classe 2000, poco più di un mese dopo il cambio di casacca.

Juventus - Fiorentina: dall'11-0 del 1928 a Vlahovic. Storia di una rivalità lunga un secolo

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è reduce dalla sconfitta in campionato contro il Sassuolo per 2-1 e vorrà sicuramente riscattarsi tra le mura amiche. Fin qui, il percorso in Coppa Italia è stato netto: vittorie contro Cosenza, Benevento, Napoli e Atalanta. La Juventus, invece, è entrata in campo direttamente agli ottavi di finale, dove ha battuto la Sampdoria, mentre ai quarti la vittima dei bianconeri è stata il Sassuolo. In campionato, gli uomini di Allegri sono reduci dalla vittoria in trasferta per 3-2 contro l'Empoli. Il ritorno della semifinale di Coppa Italia sarà tra più di un mese, il 20 aprile, allo Juventus Stadium.

Ternana-Pordenone 1-0, quanta fatica con l'ultima della classe

Le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Dunca; Gonzalez, Piatek, Sottil.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Pellegrini; Arthur, Locatelli, Rabiot; Aké, Vlahovic, Morata.

Perugia ribaltato 2-1 a Brescia, non basta De Luca: Grifo in dieci per oltre un'ora

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.