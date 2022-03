Ternana-Pordenone 1-0, quanta fatica con l'ultima della classe

Foto: Principi

Le Fere tornano alla vittoria ma devono ringraziare i miracoli di Iannarilli e la prodezza di Pettinari

01 marzo 2022 a

a

a

La Ternana torna al successo dopo due sconfitte consecutive. Decide Pettinari dopo 3' della ripresa con un bel gol dal limite dell'area. Ma la squadra di Lucarelli deve ringraziare anche Iannarilli autore di autentici prodigi nel primo tempo quando il Pordenone ha rischiato più volte di passare in vantaggio e con le Fere che si sono salvate anche sulla traversa colpita da Di Serio.

Ternana, stagione finita per Falletti

Poi la rete dell'attaccante romano ha cambiato il volto della partita nella ripresa anche per via dell'espulsione di Mensah che ha ridotto in 10 uomini i ramarri di Tedino. Finisce 1-0 ma il Pordenone ha di che recriminare e la Ternana ringrazia due calciatori: il portiere Iannarilli e l'attaccante Pettinari. Troppo poco contro il fanalino di coda del campionato.

Parma-Ternana 2-3: blitz al Tardini grazie a Donnarumma, Partipilo e Pettinari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.