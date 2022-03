Stasera in tv martedì 1 marzo, su Canale 5 il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Le probabili formazioni

01 marzo 2022 a

Tornano a sfidarsi un mese dopo il match di campionato Milan e Inter. Stasera, alle 21, in diretta su Canale 5, c'è l'andata della semifinale di Coppa Italia. Il derby in Serie A è stato vinto dal Milan in rimonta per 2-1, e da quel momento l'Inter è entrata in un momento difficile, senza più ottenere una vittoria in campionato. Il match di stasera, quindi, potrebbe essere una sorta di rivincita per gli uomini di Inzaghi.

Passi falsi di Inter e Milan, Napoli pronto ad approfittarne

Il Milan, capolista in Serie A con il Napoli - seppur con una partita in più rispetto ai cugini - arriva al derby di coppa reduce da due pareggi contro Salernitana e Udinese. L'ultimo ko dei rossoneri però è datato 17 gennaio, contro lo Spezia, in una partita caratterizzata dall'errore dell'arbitro Serra allo scadere. Da allora, per i ragazzi di mister Pioli sono arrivati tre pareggi e tre vittorie tra campionato e Coppa Italia. L'Inter, invece, dal derby del 5 febbraio è entrata in un tunnel di risultati negativi. In vantaggio e in controllo del match fino al 75esimo, la squadra di Inzaghi si è fatta rimontare ed ha perso per 2-1. Una reazione c'era stata in Coppa Italia contro la Roma, sconfitta per 2-0. Poi però sono arrivati due pareggi e due sconfitte tra Serie A e Champions League. Ecco che la partita di questa sera può essere considerata una sorta di spartiacque per i nerazzurri.

Le probabili formazioni

Milan: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud.

Inter: (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

