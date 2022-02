Superlega, Vibo-Sir 0-3: Perugia incontenibile anche in Calabria

Foto: Benda

Ventesima vittoria in campionato per i Block Devils trascinati da Rychlicki

27 febbraio 2022 a

Ventesima vittoria e vetta della classifica di Superlega ben salda per la Sir Safety Conad Perugia che espugna il PalaMaiata di Vibo Valentia, sconfigge in tre set combattuti i padroni di casa della Tonno Callipo e mette un bel mattone per la conquista del primo posto alla fine della regular season. Prova di forza importante dei Block Devils al cospetto di una squadra in forma ed in lotta per la salvezza. Ma i bianconeri, soffrendo in alcuni frangenti del match come è giusto che sia, trovano anche oggi energie e risorse tecniche per girare l’inerzia della partita a loro favore, in particolare nel primo set (a conti fatti decisivo) quando, sotto 21-17, piazzano un break con Leon al servizio e chiudono ai vantaggi 25-27 con un contrattacco dello stesso capitano bianconero.

Con numeri in attacco in equilibrio e con Vibo che fa meglio a muro (8 vincenti contro i 5 di Perugia), i Block Devils fanno la differenza nella sfida in battuta e ricezione. 3 gli ace di Vibo (a fronte di 17 errori) contro una Sir che chiude con 8 ace ed 8 errori, mentre in seconda linea il 50% di positiva (contro il 40% dei calabresi) consente uno sviluppo fluido del gioco d’attacco.

Mvp senza discussione per Kamil Rychlicki. L’opposto lussemburghese si carica sulle spalle l’attacco di Perugia, chiude con 18 punti, con il 60% in attacco, con un ace e con due muri vincenti. Doppia cifra in casa bianconera anche per Leon (14 punti con 3 ace) ed Anderson (10 palloni vincenti con 2 ace), molto bene ancora Travica in regia e Colaci in seconda linea. Nel finale del terzo set si è rivisto anche Giannelli che, dopo qualche problema di natura fisica, è tornato a disposizione di Grbic ed ha dato la spinta decisiva per la conquista del parziale. Rientro in serata a Perugia per i Block Devils. Domani giorno di riposo e recupero, da martedì mattina si torna al PalaBarton per preparare nel migliore dei modi la Final Four di Coppa Italia in programma nel prossimo fine settimana alla Unipol Arena di Bologna.

