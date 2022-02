Carrarese-Gubbio 1-0: i toscani scavalcano i rossoblù

Foto: simone grilli

Decide un gol di Energe in avvio, Torrente perde Migliorini e Cittadino per infortunio. Nella ripresa traversa degli apuani

Dopo quattro risultati utili con la vittoria sulla Reggiana allora capolista imbattuta, il Gubbio cade allo stadio dei Marmi di Carrara. Finisce 1-0 per la squadra di Totò Di Natale che sblocca in avvio con Energe (12') e mantiene poi il risultato fino alla fine scavalcando i rossoblù in classifica di un punto. Torrente perde nel riscaldamento Migliorini per un problema muscolare e sposta Bonini al centro della difesa con Righetti a sinistra. Davanti "ripesca" Sarao con Arena e Spalluto. In mezzo Sainz Maza è preferito a Di Noia. Cinque minuti di recupero in segno di protesta per l'invasione della Russia in Ucraina, poi si parte.

Dopo la rete della Carrarese il Gubbio prova a reagire ma perde Cittadino per infortunio, dentro Bulevardi. Nella ripresa i toscani colpiscono una traversa con Tunjov al 25' con Tazzer bravo poi a salvare, mentre nel finale il Gubbio potrebbe pareggiare con Sarao che però fallisce una buona occasione mentre su Spalluto è bravo il portiere toscano. Finisce 1-0. Così in campo all'inizio GUBBIO (4-3-1-2) Ghidotti; Formiconi, Redolfi, Signorini, Righetti; Malaccari, Cittadino, Sainz Maza; Arena; Spalluto, Sarao. All. Torrente.

