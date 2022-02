Ternana-Cremonese 1-2, secondo ko consecutivo per le Fere

Tutto nella ripresa: segna Baez, Mazzocchi fa 1-1, poi Gaetano. Il Var toglie il gol del 2-2 a Partipilo

Seconda sconfitta consecutiva per la Ternana. Dopo il ko di Ferrara ecco quello interno con la Cremonese. Al Liberati finisce 1-2 con le reti tutte nella ripresa: al 14' Baez porta in vantaggio i grigiorossi. Due minuti più tardi immediato il pari della Ternana firmato da Mazzocchi appena entrato al posto di Furlan. Al 20’, invece, Carnesecchi salva la Cremonese deviando sul palo un colpo di testa di Bogdan. Ma al 35' Gaetano firma il gol partita per la squadra di Pecchia. nel finale al 5' di recupero gol di Partipilo che, però, il Var non convalida tra le proteste dei tifosi della Ternana.

Lucarelli in avvio ha, ancora una volta, cambiato molte cose. A cominciare dal modulo con il ritorno al 4-3-3 con Furlan e Partipilo ai lati di Pettinari in attacco. Dietro torna Celli dal 1', Salzano e Paghera a centrocampo, Bogdan dietro. Così in campo all’inizio TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Bogdan, Celli; Paghera, Proietti, Salzano; Partipilo, Pettinari, Furlan. All. Lucarelli.

