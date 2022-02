Perugia, sasso colpisce il pullman del Benevento lungo la E45: paura all'altezza di Todi

26 febbraio 2022 a

Un episodio davvero grave ha caratterizzato la vigilia di Perugia-Benevento, match in programma al Curi sabato 26 febbraio con fischio d'inizio alle 16,15.

Il pullman in cui viaggiava la squadra campana infatti è stato colpito da una grossa pietra che ha mandato letteralmente in frantumi il vetro anteriore del mezzo (foto Benevento calcio). Il fatto si è verificato lungo la E45 all’altezza di Todi: fortunatamente non è rimasto ferito nessuno, soprattutto grazie alla prontezza dell’autista il quale ha evitato che il pullman urtasse altri veicoli.

La conseguenza principale è che il Benevento è arrivato a Perugia con un’ora e mezza di ritardo a causa di questo episodio. Sul fatto sono già al lavoro le forze dell’ordine, certe che si tratti di un atto deliberato e seguono più piste. Dal Perugia, informato dell'accaduto, è arrivata solidarietà al presidente Vigorito e a tutto il club giallorosso.

