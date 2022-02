Gubbio, la prima vittoria del 2022 è un colpo da play off: Reggiana battuta 2-1 al Barbetti

23 febbraio 2022 a

Il Gubbio batte 2-1 la Reggiana (fino a mercoledì 23 febbraio prima in classifica) e rilancia le sue ambizioni in chiave play off. Con questa vittoria, la prima del 2022, i rossoblu infatti salgono a quota 37 punti al settimo posto, a +5 sulla Carrarese undicesima, giovedì 24 impegnata a Siena.

Grande partita della squadra di Torrente al Barbetti. Le reti sono arrivate nel primo tempo al 16' con Mangni (nella foto Photo Studio). Pareggio degli emiliani con Cremonesi al 21'. Gara sempre equilibrata con il Gubbio (con l'inedita maglia nera e inserti argento e rossoblù) che ha saputo rispondere sempre colpo su colpo ai tentativi dei granata.

Nella ripresa, dopo un avvio favorevole all'undici di Aimo Diana, è arrivato il colpo di testa vincente di Migliorini che ha beffato Venturi non perfetto in uscita. Finale convulso, con Ghidotti prodigioso due volte su Scappini. Finalmente il Gubbio fa festa.

