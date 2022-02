Stasera in tv martedì 22 febbraio, su Canale 5 c'è Villarreal-Juventus: le probabili formazioni del match di Champions League

22 febbraio 2022 a

Stasera, martedì 22 febbraio, su Canale 5 torna il grande spettacolo della Champions League. Alle 21, infatti, calcio d'inizio di Villarreal-Juventus, match di andata degli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie. L'incontro, oltre che sulla rete di punta di Mediaset, verrà trasmesso anche su Sky Sport e sulle piattaforme streaming Infinity, Now e Sky Go.

La Juventus scenderà in campo per rialzarsi dopo il mezzo passo falso dell'ultimo turno in campionato. I bianconeri, infatti, hanno pareggiato nel derby di Torino, mancando tre punti vitali per la corsa Champions e per provare a rientrare anche nella lotta scudetto. Ma stasera, all'Estadio de la Cerámica, arriverà in crisi numerica: Bonucci e Pellegrini recuperano solo per la panchina, Chiellini, Rugani, Bernardeschi e Dybala sono rimasti a Torino. Così Massimiliano Allegri dovrà ricorrere a soluzioni alternative nell'undici titolare. Dall'altra parte, però, ci sarà un Villarreal in grande forma: reduce da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate di campionato, il Sottomarino giallo ha superato il girone eliminando l'Atalanta e adesso vorrà proseguire il più possibile il proprio cammino europeo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allegri, come detto, dovrà adottare soluzioni innovative per risolvere l'emergenza difensiva. Davanti a Szczesny ci dovrebbero essere Danilo, De Ligt, Alex Sandro e De Sciglio. I tre di centrocampo spazio a Zakaria, Locatelli e Rabiot, anche se sono pronti anche Arthur e McKennie per una maglia dal primo minuto. Dove non dovrebbero esserci dubbi, invece, è in attacco: spazio al tridente Cuadrado-Vlahovic-Morata. Emery, invece, risponderà con Rulli tra i pali; Foyth, Albiol, Pau Torres e Pedraza in difesa; Chukwueze, Parejo, Iborra e Alberto Moreno a centrocampo; con Lo Celso a supporto del bomber Danjuma.

