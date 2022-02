E' morto Luca Palmerini, ex giocatore e coach di basket: lascia la moglie Chiara e due figli

21 febbraio 2022 a

Lutto nel mondo del basket umbro. E' morto infatti Luca Palmerini, ex giocatore e coach apprezzato in tutta la regione e non solo.

"Una notizia terribile, sconvolgente, che ci ha gettato nello sconforto più profondo: stanotte, improvvisamente, a causa di un infarto, è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari e di tutti noi Luca Palmerini - si legge sul profilo Facebook del Perugia Basket -. Una cosa assurda. Ora Luca guarderà e guiderà dal Cielo la sua bellissima famiglia: la moglie Chiara ed i figlioletti Giacomo ed Emma, i suoi genitori e sua sorella. E da Lassù continuerà ad ispirare le gesta della sua squadra Under 17, di cui era orgogliosissimo. Un abbraccio infinitamente grande da parte di tutti noi, con gli occhi rossi di lacrime per questa che, purtroppo, è una tragedia immane".

Tanti i commenti di cordoglio e i messaggi dedicati a una delle persone più apprezzate nel mondo dello sport umbro.

