Il Gubbio butta via la vittoria, contro il Teramo si fa rimontare due gol: solo pari al Barbetti

20 febbraio 2022 a

a

a

Ancora una occasione sciupata dal Gubbio contro il Teramo. Nel primo tempo i rossoblù sono avanti di due gol per merito di Cittadino e Mangni, con il portiere del Teramo Perucchini che evita la goleada, con la squadra di Torrente al riposo sul doppio vantaggio ma dopo aver sciupato almeno altre tre occasionissime.

Pescara-Gubbio 3-1, Spalluto illude Torrente

Nella ripresa gli abruzzesi dimezzano lo svantaggio e poi trovano il gol del pareggio prima con Arrigoni e poi con D'Andrea. In entrambe le occasioni Ghidotti non è sembrato molto attento: il primo gol lo ha preso dalla distanza, il secondo è arrivato da una goffa respinta di pugno. Ma poi si è parzialmente riscattato evitando la terza rete abruzzese dopo un errore di Migliorini.

Gubbio-Olbia 1-1: prima l'ex Ragatzu, poi il solito Spalluto

Che dire? Che il Gubbio, come Penelope, fa e disfa con le proprie mani. L'appuntamento con la vittoria è rimandato ancora. E mercoledì 23 febbraio arriva la Reggiana, non proprio l’avversario migliore per il colpo grosso. In classifica i rossoblù sono ancora in zona play off, al nono posto, con la Carrarese undicesima distante però soltanto due punti.

Pontedera-Gubbio 0-0, palo di Spalluto nel primo tempo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.