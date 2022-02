Bartoccini Fortinfissi Perugia, rimonta d'oro in chiave salvezza: Trentino ko al tie break

19 febbraio 2022 a

Due punti preziosissimi in chiave salvezza per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, che al PalaBarton ha superato al tie break il fanalino di coda Trentino, sudando tuttavia le proverbiali sette camicie.

Primi due set infatti sono da incubo per le Magliette Nere, che lasciano i parziali alle avversarie con il punteggio di 25-22 e 26-24. Poi la riscossa di Havelkova e compagne, che prima riaprono la contesa sul 2-1 (25-20), per poi pareggiare i conti imponendosi al quarto set per 25-21. Infine il tie break palpitante, con la Bartoccini Fortinfissi Perugia (nella foto Testa) capace di recuperare un'altra situazione complicata e prevalere alla fine per 15-13.

Punti pesantissimi per la salvezza. Con questo risultato in classifica le ragazze di Cristofani salgono a quota 13 punti, a -2 dalle terzultime che però hanno una partita in più. Prossimo turno sfida proibitiva per Perugia, che va a far visita alla capolista Scandicci.

