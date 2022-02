Perugia, buon pari contro la capolista Cremonese: finisce 0-0 al Curi

19 febbraio 2022 a

Buon pareggio per il Perugia al Curi contro la capolista Cremonese. Un punto maturato dallo 0-0 di sabato 19 febbraio che accontenta infatti entrambe le formazioni. Primo tempo di marca biancorossa, con Carnesecchi bravo a sventare soprattutto su Lisi.

Poi nella ripresa il ritmo è vistosamente calato e le due compagini, sia quella di Alvini che quella di Pecchia, hanno dato l'impressione di temere più la sconfitta che cercare a tutti i costi il successo.

E così la sfida è scivolata via via verso l'inevitabile 0-0. In classifica la Cremonese resta sempre al primo posto, ma in coabitazione con il Pisa vittorioso nel big match di Monza, mentre il Perugia sale a quota 38 e dopo tre successi di fila ottiene un punto prezioso in ottica play off. Al prossimo turno i biancorossi andranno a far visita all'Alessandria, martedì 22 febbraio.

