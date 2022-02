Parma-Ternana 2-3: blitz al Tardini grazie a Donnarumma, Partipilo e Pettinari

Foto: lapresse

I rossoverdi si riscattano dopo l'impasse casalingo con il Monza e inguaiano Iachini

Colpo grosso della Ternana che riscatta la sconfitta interna con il Monza e va a vincere al Tardini con il Parma di Iachini sempre più in crisi. Lucarelli recupera Martella, fa esordire dal 1’ Bogdan al centro della difesa al posto di Sorensen, rilancia Proietti a metacampo con Partipilo a fare il trequartista e soprattutto Donnarumma al centro dell’attacco insieme a Pettinari. E proprio il bomber campano va in rete al 4’ lanciato dal collega di reparto. Il Var convalida dopo un minuto di valutazione sull’esistenza o meno del fuorigioco. Altri 6 minuti e la Ternana raddoppia con un gioiello di Partipilo che salta anche il portiere Colombi e infila il 2-0 dedicando la rete a Falletti. Al 16’, però, il Parma accorcia le distanze con Cobbaut su azione susseguente a calcio d’angolo e al 22’ è parità grazie a una conclusione volante di Vazquez. Al 37’ Lucarelli deve rinunciare a Donnarumma infortunato, sostituito da Mazzocchi.

Nella ripresa al 13’ Ternana di nuovo avanti: calcio d’angolo, Bogdan tocca per Pettinari che la butta dentro. Poi Lucarelli cambia e si mette in campo con il 5-3-2 a presidio del risultato. Sei minuti di recupero con il Parma che ci prova ma deve incassare, alla fine, ancora una giornata no. Finisce 3-2 per la Ternana di Lucarelli. Così in campo all'inizio TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi, Bogdan, Capuano, Martella; Proietti, Agazzi, Palumbo; Partipilo; Pettinari, Donnarumma. All. Lucarelli

