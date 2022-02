Olimpiadi, grande Brignone: rimonta e conquista il bronzo in combinata

17 febbraio 2022 a

Grande Federica Brignone. Ai Giochi Olimpici di Pechino, dopo aver conquistato l'argento in gigante, vince anche la medaglia di bronzo nella combinata. Rimonta posizioni su posizioni grazie alla seconda prova, quella di slalom. Dopo una discesa deludente, chiusa all'ottavo posto, ingrana la quarta e termina la gara sul podio. E' la terza medaglia olimpica per Brignone, considerando il bronzo di quattro anni fa. Si conferma una delle atlete più forti al mondo nella combinata, specialità in cui ha collezionato quattro successi in Coppa del Mondo, vincendo l'ultima Coppa di specialità. L'oro della combinata va a Gisin che lo aveva vinto già quattro anni fa. Nella prova di slalom l'elvetica ha superato la connazionale Holdener, imponendosi con un margine superiore al secondo. Mikaela Shiffrin, considerata la grande favorita della specialità, ha inforcato chiudendo le Olimpiadi con zero medaglie in cinque gare di cui tre non portate a termine. Bilancio da favola per la valanga rosa che nel complesso porta a casa due argenti e altrettanti bronzi.

