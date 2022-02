Sir Sicoma Monini, battuto anche il Fenerbahce: en plein di vittorie senza perdere un set

16 febbraio 2022 a

En plain della Sir Sicoma Monini Perugia. I Block Devils battono 3-0 il Fenerbahce nella sesta giornata della Pool E di Champions League, chiudono il girone a punteggio pieno e senza set persi ed ora aspettano da testa di serie il sorteggio di venerdì 18 febbraio nella sede della Cev in Lussemburgo per conoscere il cammino nella fase ad eliminazione diretta.

Partita senza sussulti quella di stasera al PalaBarton. Perugia già prima e qualificata, la formazione turca senza più niente da chiedere alla classifica. Ma i bianconeri interpretano bene il match, lavorando alla grande a muro e con qualità negli altri fondamentali.

Grbic ruota tutti gli effettivi disponibili garantendo ritmo gara alla sua rosa, la sfida non è mai in discussione con i padroni di casa che scavano il solco sotto rete (13 muri vincenti contri i 2 del Fenerbahce, 55% di efficienza offensiva contro il 42%), trovano un Anderson spaziale (13 con 2 muri, un ace ed il 67% in attacco per l’Mvp della partita) e tutti (vedi Solè con 10 punti con 4 muri, vedi Plotnytskyi con 8 punti col 71% in attacco, vedi Travica che chiude con 4 acuti a referto) portano il loro contributo per la vittoria finale. Esulta Perugia, esultano i Sirmaniaci, esulta il PalaBarton. La Sir Sicoma Monini c’è e vuole essere ancora protagonista in questa Champions.

