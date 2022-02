Pontedera-Gubbio 0-0, palo di Spalluto nel primo tempo

Foto: simone grilli

Rossoblù ancora senza vittorie nel 2022

16 febbraio 2022 a

Finisce 0-0 al Mannucci tra Pontedera e Gubbio. La squadra rossoblù gioca un buon primo tempo dove avrebbe meritato anche il vantaggio in virtù del palo colpito da Spalluto e dalla grande risposta del portiere toscano ancora su una conclusione del centravanti pugliese. La squadra di Torrente si muove bene nel complesso, gli unici sottotono sono sembrate le due mezzale di centrocampo, Di Noia e Bulevardi.

Diversa la ripresa dove il Gubbio non riesce ad esprimersi come nel primo tempo mentre il Pontedera fa meglio rispetto alla prima frazione meritandosi alla fine il pareggio. Il Gubbio è al quarto risultato di parità a fronte di due sconfitte e ancora zero vittorie nel 2022. Torrente ha sostanzialmente confermato l'11 che ha pareggiato 1-1 con l'Olbia. Le uniche novità sono state Di Noia a centrocampo al posto di Malaccari e Mangni davanti in luogo di Sarao con l'utilizzo di un 4-3-3 puro.

