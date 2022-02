Tennis, Sinner annuncia il cambio di allenatore

Gabriele Burini 16 febbraio 2022 a

Una notizia nell'aria da giorni ma inaspettata fino a poco tempo fa: le strade di Jannik Sinner e di Riccardo Piatti si separano. Adesso c'è anche l'ufficialità. Il tennista altoatesino, numero 10 del ranking Atp, ha comunicato oggi - mercoledì 16 febbraio - la sua decisione attraverso un tweet. "Dopo molti anni di successo insieme - si legge nel tweet - io e il mio team abbiamo deciso di separarci. Vorrei ringraziare Riccardo, Dalibor, Claudio, Andrea, Cristian e Gaia per tutto quello che hanno fatto per me dall'inizio della mia carriera sino ad oggi. In particolare Riccardo, mi ha insegnato molte cose che rimarranno per sempre parte del mio tennis. Abbiamo creato molti ricordi speciali e il tempo che abbiamo trascorso insieme lo guarderò sempre con affetto".

Piatti, dal canto suo, ha detto di essere "grato di aver avuto l’opportunità di allenare un talento come Jannik e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. Auguro tutto il meglio a Jannik per il proseguimento della sua carriera".

Insieme a Piatti, Sinner ha vinto 5 titoli Atp, ottenuto il nono posto nella classifica dell'Atp e raggiunto i quarti di finale al Roland Garros 2020 e agli Australian Open 2022. E proprio a Melbourne, il tennista azzurro aveva comunicato che sarebbe presto arrivata una nuova figura a far parte del suo team, nel quale però ci sarebbe comunque stato Piatti. Per adesso si stanno rincorrendo voci su chi prenderà il posto del coach comasco: di sicuro, Sinner al torneo di Dubai verrà affiancato dall'ex allenatore di Marco Cecchinato, Simone Vagnozzi.

