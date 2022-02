Ternana, stagione finita per Falletti

Foto: Principi

Lesione del crociato, l'asso uruguaiano alza bandiera bianca dopo Monza

16 febbraio 2022 a

a

a

Sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei rossoverdi in vìsta del prossimo impegno ufficiale in casa del Parma (sabato 19 febbraio alle ore 14.00, stadio Ennio Tardini). Seduta defaticante per i calciatori scesi in campo ieri con il Monza; per Donnarumma, Celli, Capanni e Kontek lavoro personalizzato. Assente César Falletti che ieri ha lasciato il campo per infortunio. Stamattina il fantasista uruguagio si è sottoposto a risonanza magnetica presso Villa Stuart a Roma; l’esito dell’esame strumentale ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Brescia-Ternana 1-1, Sorensen non basta alle Fere

Il calciatore nella giornata di lunedì 21 febbraio sarà sottoposto ad intervento chirurgico dal professor Pier Paolo Mariani e, dopo una fase di convalescenza, potrà dedicarsi alla fase riabilitativa. Ma per questa stagione non ci sarà nulla da fare, l'asso rossoverde tornerà nel prossimo campionato. Domani a partire dalle 14.30 la prima squadra si allenerà all’antistadio Giorgio Taddei.

Ternana-Reggina 2-0, rossoverdi in scioltezza contro Stellone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.