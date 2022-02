Olimpiadi invernali, straordinaria Arianna Fontana: argento nei 1500 di short track

16 febbraio 2022 a

Straordinaria. Trovare altri aggettivi potrebbe risultare riduttivo. Arianna Fontana entra nell'olimpo dello sport italiano: con la medaglia d'argento vinta oggi, mercoledì 16 febbraio, alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, nei 1500 di short track, l'atleta azzurra raggiunge quota 11 medaglie olimpiche. Stacca così Stefania Belmondo e diventa la donna ad averne vinte di più nella storia dello sport italiano, a soli due podi di distanza da Edoardo Mangiarotti (scherma, 1936-1960).

La pattinatrice azzurra ha vinto l’argento precedendo al fotofinish, per appena tre millesimi, l’olandese Suzanne Schulting. L’oro è andato alla coreana Minjeong Choi. Per la campionessa di Sondrio si tratta della terza medaglia in questa rassegna a cinque cerchi, dopo l’oro nei 500 metri e l’argento nella staffetta mista. L’Italia sale così a 15 medaglie complessive in questa rassegna in Cina, la seconda più fruttuosa di sempre, alle spalle del record assoluto di Lillehammer 1994 (20).

Quattordicesima medaglia per l'Italia: bronzo per la staffetta maschile dello short track

"Arianna sei nella leggenda! - ha commentato il presidente del Coni, Giovanni Malagò - Con questo meraviglioso argento sei diventata l’atleta azzurra più medagliata di tutti i tempi, lasciandoti alle spalle Stefania Belmondo. Ancora una volta hai dimostrato la tua classe immensa e sono orgoglioso di te. E grazie a questa medaglia l’edizione di Pechino 2022 diventa la seconda Olimpiade invernale più prestigiosa di sempre per lo sport italiano. Sono gioie infinite e indescrivibili che voglio condividere con gli atleti, i tecnici e i presidenti federali che sono qui al mio fianco insieme al Segretario Generale Carlo Mornati. Grazie Italia Team!". E proprio Stefania Belmondo si è congratulata con Arianna Fontana. "Ha fatto una gara fantastica, è stata bravissima e sono felice che sia stata lei a battere il mio record. Ho fatto il tifo per lei - ha detto ai microfoni di LaPresse - Nessun dispiacere: tra l’altro fino a poco tempo fa nessuno lo aveva mai sottolineato. Nello short track ci sono tantissime gare alle Olimpiadi e il nuovo record era nell’aria. Poi Arianna ha un grande carattere, è molto determinata oltre che talentuosa e i risultati che ha ottenuto in tutta la sua carriera lo dimostrano. È stata formidabile e le faccio i miei complimenti".

