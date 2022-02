Olimpiadi, quattordicesima medaglia per l'Italia: bronzo per la staffetta maschile dello short track

16 febbraio 2022 a

L’Italia vince la medaglia di bronzo nella staffetta maschile dello short track alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Il quartetto azzurro composto da Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli chiude la prova in 6’43"431 precedendo al fotofinish la Russia (6’43"440) per soli nove millesimi. Oro al Canada (6’41"257) davanti alla Corea del Sud (6’41"679).

Questa della staffetta maschile dello shirt teak è la quattordicesima medaglia dell’Italia in questa edizione dei Giochi: 2 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Eguagliato così il numero di medaglie ottenute ad Albertville 1992 (14), secondo miglior risultato nelle Olimpiadi Invernali dietro solo alle 20 conquistate nella storica edizione di Lillehammer 1994.

Buone notizie ancora dallo short track: Arianna Fontana si è qualificata per la finale dei 1500 metri. La 31enne valtellinese, 10 medaglie in carriera ai Giochi, si piazza al secondo posto nella sua semifinale in 2’22"196 alle spalle della coreana Yubin Lee (2’22"157). (in aggiornamento)

